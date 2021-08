Sousa chega a 4 jogos sem vencer e fica fora do G-4 do Grupo 3 da Série D pela 2ª rodada seguida

O Sousa visitou o lanterna Central de Caruaru, no último domingo, pelaSérie D do Campeonato Brasileiro, e voltou para o Sertão paraibano com um empate sem gols. Na segunda partida sob o comando técnico de Pedro Manta, o Dinossauro chegou a sua quarta rodada sem vencer e segue fora do G-4 pela segunda rodada consecutiva.

Pedro Manta ainda não venceu nesta sua segunda passagem pelo Sousa — Foto: Jefferson Emmanuel / Sousa

O objetivo era um só: reencontrar o caminho das vitórias. Isso depois de duas derrotas para o América-RN, que resultaram na demissão do técnico Warley, e de uma derrota para o Caucaia, equipe que sempre figura pela parte de baixo da tabela do Grupo 3. O empate sem gols contra o Central mantém ligado o sinal de alerta no Sousa, que segue fora do G-4 pela segunda rodada consecutiva. Já são quatro jogos que o atual vice-campeão paraibano não vence, mas, mesmo com toda a situação, o presidente do clube, Aldeone Abrantes, usou uma de suas redes sociais para reforçar que o grupo segue buscando a classificação.

Pedro Manta chegou há duas rodadas, após a demissão de Warley, que caiu com os dois reveses consecutivos para o América-RN. Na conta do novo treinador, uma derrota para o frágil Caucaia e um empate com o lanterna Central. E, pela frente, uma necessidade de reação.

Restando quatro rodadas para o fim da primeira fase, o Dino tem dois jogos em casa (Treze e ABC) e dois fora (Campinense e Atlético-CE). A próxima partida é contra o Treze, no próximo sábado, e o Sousa tem ao seu lado um bom retrospecto contra o Galo jogando no Estádio Marizão, onde não perde para o adversário desde 2010.

O confronto com o time de Campina Grande também se torna de extrema importância para a equipe sertaneja por se tratar de um confronto direto, onde uma vitória o faz entrar novamente no G-4, pois o Treze é o 4º colocado, com 13 pontos, um a mais na tabela de classificação.

Elenco Sousa volta aos treinos na tarde desta segunda-feira, no Estádio Marizão — Foto: Jefferson Emmanuel / Sousa