Artur Bolinha destaca vocação política de Rômulo Gouveia

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL Campina Grande e pré-candidato a deputado estadual, Artur Bolinha, lamenta profundamente o falecimento do deputado federal e presidente estadual do PSD, Rômulo Gouveia, ocorrido na madrugada deste domingo (13), no Hospital Antônio Targino, em Campina Grande.

“Rômulo era um político vocacionado e que gostava de servir. Era um amigo político e um amigo na política. Ele sempre fez questão, de forma muito constante, de cativar as amizades com muita atenção. Vivia a política de forma muito intensa e era detentor de características únicas e que eu particularmente tive a oportunidade de conhecê-las quando, em 2008, fui coordenador de sua campanha. É uma pessoa que, sem sobra de dúvidas, vai deixar muita saudade”, disse.

Artur Bolinha fez questão de destacar o bom momento político que Rômulo estava vivendo. “Ele estava vivendo um momento político muito bom, de projeção, ocupava uma secretaria na Câmara Federal onde era presidente de um partido grande aqui no estado da Paraíba. Quem conviveu com Rômulo sabe da grandeza dele enquanto pessoa. Mesmo estando em lados opostos, sempre tivemos uma relação de muito respeito”, acrescentou.

Rômulo Gouveia iniciou sua carreira política como líder comunitário, foi vereador por Campina Grande, deputado estadual e vice-governador da Paraíba, estava em pleno exercício do mandato como deputado federal cargo que pretendia buscar a reeleição.

Fonte: Ascom