Durval Ferreira lamenta o falecimento do deputado federal Rômulo Gouveia

O vereador licenciado e secretário de Ciência e Tecnologia (Secitec) da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), Durval Ferreira divulga nota de pesar pelo falecimento do deputado federal Rômulo Gouveia (PSD), ocorrida durante a madrugada deste domingo (13).

Rômulo Gouveia foi vereador da cidade de Campina Grande, presidente da Câmara Municipal, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, além de vice-governador da Paraíba. Atualmente ocupava a cadeira do quarto-secretário da Câmara Federal.

Nota de pesar

A Paraíba acordou entristecida na manhã de deste domingo. A vida, que não passa de um sopro, terminou para o amigo Rômulo Gouveia de forma prematura e inesperada. Não se foi apenas o político deixando projetos e ações, mas se foi o homem, o pai, o filho e tudo o que este amigo representava para seus familiares aos quais estimo que Deus conforte.

Tive a honra de conviver com Rômulo e o tinha como um exemplo de político comprometido. Em minhas viagens à Brasília, o deputado me recebia sempre com cuidado e zelo como fazia com todos os parlamentares em seu gabinete.

A Paraíba perdeu um grande representante no Congresso Nacional!

Fonte: Ascom