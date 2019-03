Bancos fecham nesta segunda-feira e só reabrem após o carnaval

As agências bancárias estarão fechadas para atendimento ao público nesta segunda-feira (4) e também na terça-feira (5), segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Já na Quarta-feira de Cinzas (6), os bancos estarão abertos a partir do meio-dia, com exceção do estado do Rio de Janeiro, em função de nova lei que criou feriado estadual para os bancários.

Quem tiver contas para pagar ou precisar fazer saques deve se programar. Mas a federação lembra que a população pode utilizar os canais eletrônicos e correspondentes para o pagamento das contas.