Prefeitura lança concurso com salários de até R$ 2,4 mil

Foi lançado neste domingo o edital de concurso público da Prefeitura Municipal de Princesa Isabel, município do Sertão paraibano, a 413 quilômetros de João Pessoa. O certame oferece 222 vagas para cargos em todos os níveis e remunerações que variam entre R$ 1.016 e R$ 2.455,35. Veja aqui o edital.

As inscrições, que podem ser feitas na Prefeitura de Princesa Isabel ou no site da empresa organizadora do concurso, começam no dia 11 deste mês e seguem até o dia 5 de abril.

Conforme o edital, os candidatos podem se inscrever para mais de um cargo dentro do concurso e as taxas de inscrição variam conforme o cargo e custam entre R$ 80 e R$ 120.

Fonte e Imagem: Portal Correio