Bandidos detonam banco e tocam fogo em carro durante a fuga em São João do Rio do Peixe

Bandidos fortemente armados invadiram a cidade de São João do Rio do Peixe, Sertão da Paraíba, na madrugada desta quarta-feira (14) e explodiram a agência do banco Bradesco. O grupo batizado de “novo cangaço” teria chegado ao local por volta de 1h50.

Moradores informaram que por vários minutos, disparos e sons de explosão foram ouvidos durante a madrugada.

Algumas pessoas teriam sido mantidas como reféns, mas foram liberadas em seguida.

Após o crime, o bando fugiu, mas antes de deixar a cidade, incendiou um carro numa ponte que dá acesso as cidades de Cajazeiras e Marizópolis.

A polícia foi acionada, mas nenhum criminoso foi preso.

