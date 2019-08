A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 250 kg de maconha escondidas dentro de duas geladeiras, que eram transportadas em um veículo pela BR-101.

A apreensão aconteceu no posto da PRF no município de Mamanguape, no Litoral Norte do Estado.

A droga estava sendo transportada em uma caminhonete roubada. O motorista do veículo foi preso e em depoimento contou à polícia que trazia o veículo e a droga de Parnamirim (RN) para João Pessoa.

Fonte: Paraíba Online

Foto: Reprodução/TV Cabo Branco