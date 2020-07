Bandidos tentam assaltar carro forte no Cariri e fogem após intensa troca de tiros com seguranças privados

URGENTE: Na manhã desta terça-feira (28) uma tentativa de assalto a um carro-forte foi registrada na BR-412, entre os municípios de São João do Cariri e Serra Branca, no Cariri da Paraíba.

Segundo informações colhidas pelo portal De Olho no Cariri, homens fortemente armados com fuzil tentaram interceptar um carro forte que passava pela rodovia, momento em que perderam o controle do carro e saíram da estrada. Uma intensa troca de tiros se seguiu entre criminosos e seguranças do carro forte e os bandidos fugiram abandonando o carro em que estavam.

Na fuga, os criminosos espalharam grampos pela BR-412 para inibir a aproximação da polícia e roubaram um veículo. Os bandidos fugiram no sentido do sítio Uruçu, cuja rota de fuga pode ocorrer por cidades como Cabaceiras, São Domingos do Cariri e até Coxixola.

No carro abandonado pelos bandidos havia um grande arsenal de explosivos, que já foi apreendido pela polícia.

Neste momento, pelo menos 6 viaturas estão em diligências na região para localizar os criminosos e a polícia pede a população que repasse qualquer informação sobre movimentação estranha na área. Pede ainda que se previna em suas propriedades.

O helicóptero Acauã já foi solicitado e pode está vindo dar cobertura a ação policial no Cariri.

De Olho no Cariri