Morre em Campina Grande um dos maiores pecuaristas paraibanos

O engenheiro e pecuarista Manuel Dantas Vilar Filho, conhecido como Manelito Vilar, faleceu nas primeiras horas desta terça-feira (28), em Campina Grande, em decorrência de complicações pós-operatórias de uma cirurgia de emergência realizada no último sábado (25) para a retirada da vesícula.

Manelito residia na Fazenda Carnaúba, na cidade de Taperoá, e era primo de Ariano Suassuna. Ele era viúvo e deixa cinco filhos e dez netos.

Manelito era um dos nomes mais respeitados da agropecuária e da agroindústria e incentivava a pesquisa de melhorias dos rebanhos de ovinos e caprinos do Cariri paraibano.

O agropecuarista também atuou como secretário de Agricultura do Estado e foi diretor de órgãos vinculados ao ruralismo e agropecuária no Estado e no Nordeste.

Segundo familiares, o velório terá início na tarde desta terça-feira, na Fazenda Carnaúba, e o sepultamento ocorrerá em Taperoá, na quarta-feira (29), às 9h.

Fonte: Paraíba Online