Adriano agradece a Cagepa por levar água para distrito e comunidade rural de Lagoa Seca

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), deputado Adriano Galdino, agradeceu ao governador João Azevêdo e a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) por implementar o sistema de abastecimento de água no Distrito Alvinho e no sítio Covão, do município de Lagoa Seca.

De acordo com Adriano, só no distrito Alvinho 394 famílias estão sendo beneficiadas com a obra, que garante dignidade e qualidade de vida a população.

“Obrigado especial a governador João Azevêdo por estar levando qualidade de vida e dignidade a estas famílias. Água é vida, água é esperança, e o seu governo faz isso a cada da Paraíba: leva esperança, leva qualidade de vida e faz com que tenhamos a certeza que cada vez mais teremos uma Paraíba melhor e mais digna para todos”, declarou.

Adriano também agradeceu ao diretor-presidente da Cagepa, Marcus Vinicius, ao diretor da Companhia em Campina Grande, Lucílio José dos Santos; e aos companheiros de Lagoa Seca, vereador Edvaldo Bobe, Diego do Veleiros e Isaac Heleno, que se empenharam na luta pela construção da estação elevatória para levar água para o sítio Covão e o Distrito Alvinho.