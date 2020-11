Biblioteca Municipal de Campina Grande retoma atividades nesta segunda-feira

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, tem estabelecido protocolos para a retomada dos equipamentos de cultura do município, a exemplo da Biblioteca Municipal, localizada na rua Maciel Pinheiro, que retornou às suas atividades nesta segunda-feira, 09 de novembro.

Nesta retomada gradual, a Biblioteca Municipal funcionará das 8h até o meio-dia, de segunda à sexta-feira, com protocolos estabelecidos em total consonância com as autoridades de saúde de Campina Grande. Entre esses protocolos estão a obrigatoriedade do uso de máscaras e a disponibilização de álcool em gel.

Além disso, segundo a gestora do equipamento, Erika Marques, na reabertura do espaço será apenas disponibilizado o empréstimo de livros, ficando proibido o uso do prédio para permanência da população para estudos e leituras.

“Já existia esse empréstimo de livros aqui, através de um cadastro. Para realizar o cadastro, os usuários devem trazer cópias dos documentos de identidade, CPF, comprovante de residência e número de telefone para contato. Na parte superior do prédio os livros deverão ser escolhidos e somente serão emprestados após assinatura de um termo, que estabelece um prazo 20 até 30 dias para devolução. Passando desse prazo, o usuário ficará proibido de realizar novos empréstimos até a entrega dos livros”, disse Erika.

Erika Marques também acrescentou que, após a devolução dos livros por parte dos usuários, os materiais permanecerão em quarentena, sem a possibilidade de novos empréstimos por um período de 14 dias, como forma de conter uma possível propagação do novo Coronavírus. Após este período, o material retornará para as estantes e posteriores novos empréstimos.

