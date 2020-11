Faculdade Uninassau abre seleção para coordenador de curso em Campina Grande

O Centro Universitário Maurício de Nassau em Campina Grande abriu seleção para coordenador do curso de Pedagogia. O candidato deve ter disponibilidade para cumprir 36 horas semanais. Inscrições ficam abertas até esta terça-feira (10). Veja o edital.

Os concorrentes à vaga devem possuir título de doutor, mestre ou especialista na área e enviar o Currículo Lattes atualizado para o e-mail: direcao.cg@mauriciodenassau.edu.br e rodrigo.lima@uninassau.edu.br, com o assunto “SELEÇÃO COORDENAÇÃO EM PEDAGOGIA”.

Ao término do prazo para inscrições, será realizada análise do Currículo Lattes (etapa eliminatória), levando em consideração a formação acadêmica, experiência profissional, atividades de magistério superior e realizações científicas. Depois, os candidatos que atenderem aos pré-requisitos serão comunicados sobre a data da banca de avaliação, momento em que deverão apresentar os documentos comprobatórios do Currículo Lattes e um plano de gestão do curso.

Fonte: Portal Correio