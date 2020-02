Bloco agita foliões no Centro Histórico da Capital nesta terça

Visando animar o público e conscientizar sobre a sustentabilidade, o bloco ‘Cada um com seu caneco’ agita os foliões no Centro Histórico de João Pessoa nesta terça-feira (25). A concentração acontece na Villa Sanhauá, a partir das 15h. A iniciativa é da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio da Fundação Cultural (Funjope).

O bloco propõe chamar a atenção para um tema importante e atual, a sustentabilidade. “Decidimos fazer um bloco para trabalhar com o tema sustentabilidade, buscando evitar sujeiras nas ruas, onde cada um traz um caneco, literalmente. Vamos brincar com uma mensagem”, disse Luciano Dantas, presidente do bloco.

A DJ Dany Andrade está entre as atrações do ‘Cada um com seu caneco’. A artista já fez a abertura de shows de Los Hermanos, Cordel do Fogo Encantado, Nando Reis, Ana Carolina e Vanessa da Mata, além de comandar pistas em Maceió, Salvador, Aracaju, Recife, Natal, entre outras cidades. Outras atrações como Gambiarra do Frevo e Capital do Frevo também animam o bloco, que inicia na Villa Sanhauá e segue até a Praça Napoleão Laureano.

Fonte: Portal Correio