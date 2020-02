Ebserh divulga resultado preliminar da prova objetiva do concurso com 21 vagas na Paraíba

By

Ebserh divulga resultado preliminar da prova objetiva do concurso com 21 vagas...

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) divulgou na manhã desta sexta-feira (28) o resultado preliminar da prova objetiva do concurso público com oportunidades para as áreas de saúde e administração dos hospitais universitários em João Pessoa, Campina Grande e Cajazeiras.

Sobre o processo

A Ebserh, através de processo seletivo, disponibilizou um total de 1.660 destinadas a candidatos de nível médio, técnico ou superior, 998 são para a Área Assistencial. Para a Área Médica são ofertadas 533 vagas. O salário inicial é de R$ 8.647,57. Já para a Área Administrativa são 129 vagas. Os novos servidores receberão entre R$ 2.451,14 e R$ 10.350,46. Os aprovados serão distribuídos entre as 36 unidades hospitalares espalhadas pelo Brasil, além da sede da Rede Ebserh.

Na Paraíba

Segundo a organizadora do processo seletivo, se inscreveram mais de 12 mil e 300 candidatos no Estado, onde foram disponibilizadas 21 vagas pela Rede nos hospitais universitários de João Pessoa, Campina Grande e Cajazeiras.

A Ebserh é uma estatal vinculada ao Ministério da Educação, responsável pela administração de 39 hospitais e pela gestão do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf). Emprega mais de 25 mil pessoas e é a quinta maior estatal do país.

Fonte: Portal WSCOM