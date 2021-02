Bolsonaro convida Bruno e Romero para integrarem comitiva na agenda em Pernambuco

O presidente foi recepcionado pelo prefeito e o ex-prefeito na rápida passagem por Campina Grande, na manhã desta sexta-feira

O presidente da República Jair Bolsonaro, que desembarcou em Campina Grande na manhã desta sexta-feira, 19, convidou o prefeito Bruno Cunha Lima e o ex-prefeito Romero Rodrigues para integrarem sua comitiva, com destino a Sertânia, em Pernambuco.

Jair Bolsonaro, tão logo desembarcou no aeroporto João Suassuna, foi recepcionado pelo prefeito Bruno Cunha Lima, acompanhado da primeira-dama Juliana Figueiredo Cunha Lima, e do ex-prefeito Romero Rodrigues. Os deputados estaduais Tovar Correia Lima, Moacir Rodrigues e Cabo Gilberto também fizeram parte do grupo, além dos vereadores Eva Gouveia, Sargento Neto e Marinaldo Cardoso (Campina Grande) Marmuthe Cavalcanti e Carlão do Bem (João Pessoa).

Após os cumprimentos, Bolsonaro, acompanhado das autoridades locais e ministros, se dirigiu à área do estacionamento do aeroporto, onde saudou um grupo de apoiadores e manteve rápido contato com a imprensa. O presidente e a comitiva, em seguida, embarcaram nos dois helicópteros à disposição do Palácio do Planalto e seguiram para Sertânia.No municipio pernambucano, a agenda de Jair Bolsonaro tem programado a vistoria presidencial ao início de testes e pré-operação do 1° trecho do ramal do agreste, na Estrutura de Controle do Reservatório Barro Branco.

Fonte: Codecom