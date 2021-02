Damião Feliciano tem quadro de saúde agravado; internado na UTI do Sírio Libanês, deputado será entubado

O deputado federal Damião Feliciano (PDT) testou positivo para Covid-19 há pelo menos 15 dias, motivo pelo qual não compareceu à eleição da Mesa da Câmara, no começo deste mês. Com o agravamento do seu quadro clínico, o parlamentar foi internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para o tratamento das complicações causadas pela doença.

Segundo informações, nas últimas horas, o estado de saúde do deputado apresentou considerável piora, sendo necessária a transferência para a UTI, onde recebe cuidados especiais e provavelmente será entubado.

Familiares do político preferiram não se pronunciar sobre o assunto. Lígia Feliciano, esposa de Damião e vice-governadora da Paraíba, e um dos filhos do casal também estariam acometidos da doença, mas ambos apresentam sintomas leves, descartando a possibilidade de internação hospitalar.

Fonte: Blog do Dercio