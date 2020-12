Bruno Cunha Lima anuncia mais sete auxiliares da sua equipe de governo

Nesta quinta-feira, último dia de 2020, prefeito confirmou nomes para diferentes áreas da gestão de Campina Grande

O prefeito diplomado de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (PSD), voltou a usar sua conta pessoal na rede social Twitter, na tarde desta quinta-feira, 31, para continuar a divulgação dos nomes para sua equipe de Governo. No último dia do ano, Bruno divulgou mais sete nomes, sendo cinco secretários e dois secretários executivos. Os atuais secretários de Saúde; de Administração; de Cultura; e de Obras, respectivamente, Filipe Reul, Diogo Lyra, Giseli Sampaio e Fernanda Ribeiro, foram mantidos nos cargos. Já o atual superintendente da STTP, Félix Neto, vai assumir a Secretaria de Planejamento, tendo como secretário executivo o arquiteto Túlio Duda Paz. O médico Gilney Porto foi anunciado secretário executivo de Saúde.

Saúde

Filipe Reul é advogado, pós-graduado em Gestão e Administração Pública e em Direito Aplicado à Saúde, pela Universidade Cândido Mendes; atualmente cursando pós-graduação em Direito Sanitário e Gestão da Saúde Pública, pela UniBF. Atua no Sistema Único de Saúde desde 2013, como coordenador jurídico do Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande e também já foi coordenador jurídico do Projeto Cooperar e do Núcleo de Saúde da Defensoria Pública do Estado da Paraíba. Teve papel fundamental, ao lado do prefeito Romero Rodrigues, no trabalho de combate à pandemia do novo Coronavírus.

Administração

O advogado e professor Diogo Flávio Lyra Batista é graduado em Direito, pela Universidade Estadual da Paraíba, pós-graduado em Gestão Pública e cursa doutorado em Ciências Sociais e Jurídicas, pela Universidad del Museo Social Argentino. Foi presidente e procurador chefe do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado da Paraíba (PBPREV), advogado chefe do Detran-PB e coordenador da Assessoria Jurídica do Governo do Estado da Paraíba. Atual secretário de Administração, Diogo Lyra também ocupou os cargos de procurador chefe do IPSEM; secretario chefe de Gabinete do Prefeito e secretário de Planejamento de Campina Grande.

Secult

Atual secretária de Cultura do município, a professora universitária Giseli Sampaio é formada em Jornalismo pela Universidade Estadual da Paraíba, especialista em Comunicação Educacional, mestre em Ciências da Sociedade e cursa doutorado em Estudos Culturais. Pesquisadora da Cultura Popular e da Folkcomunicação, Giseli tem grande atuação como ativista cultural e chegou a representar o Brasil em diversos festivais internacionais de Folclore, como integrante do Grupo de Cultura Popular Tropeiros da Borborema.

Obras

A engenheira Civil Fernanda Ribeiro, atual secretaria de Obras do Município, é formada pela Universidade Federal da Paraíba e pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho e em Engenharia de Avaliações e Perícias em Empreendimentos, também pela UFPB. Tem ainda MBA no Instituto de Pós-Graduação em Auditoria e Gestão Ambiental.

Planejamento

O advogado Félix Araújo Neto deixa a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), para comandar a Secretaria de Planejamento. Ele é doutor em Direito Penal e Política Criminal pela Universidade de Granada (Espanha) onde, atualmente, é professor de Derecho Economico. Félix Neto é também professor do Instituto de Altos Estudios Universitários de Barcelona; da UEPB; Unifacisa; Fesmip/PB; TV Justiça/STF e do Jus 21. Membro Consultor da Comissão Nacional de Exame de Ordem do Conselho Federal da OAB, Féliz Araújo Neto ocupa também o cargo de vice-presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana. Atualmente, também faz especialização em Planejamento Urbano e Gestão de Cidades, pela Unipe.

Secretários executivos

Completam a lista dos nomes anunciados nesta véspera de ano novo, os secretários adjuntos Túlio Duda Paz, Planejamento; e Gilney Porto, Saúde. Túlio Duda é formado em Arquitetura e Urbanismo e especialista de Artes Visuais. Professor universitário do curso de Arquitetura e Urbanismo Desenvolvimento Regional, atualmente também faz mestrado em Desenvolvimento Regional, pela Universidade Estadual da Paraíba.

Formado em Medicina pela Universidade Federal de Campina Grande, com especialização em Cirurgia de Cabeça e Pescoço, e em Cirurgia Geral, o novo secretario executivo de Saúde de Campina Grande é médico concursado na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), com atuação no Hospital Universitário Alcides Carneiro. Recentemente, ocupou os cargos de coordenador da equipe de Cirurgia Geral e diretor Técnico do Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande.

Fonte: Codecom