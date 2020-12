Via Twitter, Bruno Cunha Lima começa a divulgar nomes para sua equipe

Oito nomes foram anunciados pelo prefeito, nesta quarta-feira, para compor o primeiro escalão do seu governo

O prefeito diplomado de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (PSD), usou sua conta pessoal na rede social Twitter, na tarde desta quarta-feira, 30, para iniciar a divulgação dos nomes que irão compor sua equipe de auxiliares, a partir da próxima sexta-feira, 1º de janeiro de 2021. Os advogados Laryssa Almeida, Rosália Lucas, Antônio Hermano e Aécio de Souza Filho, além do empresário Gustavo Braga; o vereador diplomado Cledson Rodrigues (Dinho Papaléguas); o engenheiro Geraldo Nobre; e o auditor Ricardo Wagner, foram os primeiros confirmados para o primeiro escalão do Governo Bruno.

IPSEM

Atual presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (IPSEM), Antônio Hermano foi mantido no cargo. Funcionário público federal e com vasta experiência no setor previdenciário, o advogado e professor da Universidade Estadual da Paraíba pertence ao quadro efetivo do INSS, onde ocupou os cargos de agente da Previdência Social de Campina Grande, gerente regional e gerente executivo do órgão.

Finanças

Coordenador geral da campanha de Bruno para prefeito, o empresário Gustavo Braga terá, a partir da próxima semana, a missão de comandar a Secretaria de Finanças do Município. Formado em Engenharia Mecânica, pela Universidade Federal da Paraíba e hoje atuando no ramo da construção civil, Gustavo possui cursos de Mercado Exterior, pela Fundação Getúlio Vargas; e de Relações Institucionais, pela Universidade de Shangai; além de já ter atuado nas áreas de Consultoria e Comércio Exterior.

Procuradoria

Para a Procuradoria Geral do Município, Bruno indicou o advogado Aécio de Souza Melo Filho. Bacharel em direito pela Unicap, Aécio é especialista em Ciências Criminais, pela UFPE, pós-graduado em Política e Estratégia, pela Adesg; e mestre em Ciência Política, também pela UFPE. O novo procurador geral foi conselheiro estadual da OAB/PB; juiz membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba; e ministrou aulas na pós-graduação das universidades Federal de Campina Grande e Estadual da Paraíba. Atualmente, é conselheiro da Comissão Nacional de Anistia, no Distrito Federal; e professor das faculdades Unesc, Facisa e Cesrei.

Sejel

Bruno Cunha Lima designou o policial militar e desportista, Cledson Rodrigues, para assumir a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. Vereador diplomado para a próxima legislatura, Dinho Papaléguas, como é mais conhecido, é incentivador do esporte amador, setor que atua como ativista há mais de 20 anos.

Controladoria

No início da noite, mais um nome foi confirmado pelo prefeito Bruno Cunha Lima. O auditor Ricardo Wagner Barros de Oliveira permanece no comando da Controladoria Geral do Município. Formado em contabilidade e Especialista em Finanças Empresariais, pela Fundação Getúlio Vargas, Wagner já exerceu o cargo de auditor de Contas, concursado, no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba; e auditor Federal de Finanças e Controle, na Controladoria Geral da União. É especialista em Perícias Judiciais Atuariais e Contábeis; em Auditorias Públicas e Privadas; e também em Contabilidade Privada; e ainda atuou como professor das disciplinas de Auditoria e Análise das Demonstrações Financeiras.

Outros nomes

A advogada e publicitária Rosália Lucas foi confirmada para permanecer à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, enquanto o engenheiro Geraldo Nobre, continuará comandando a Secretaria de Serviços Urbanos, na gestão do prefeito diplomado Bruno Cunha Lima (PSD). Os nomes foram anunciados na noite desta quarta-feira, 30, também via conta pessoal de Bruno, na rede social Twitter.

Sede

Atual titular da SEDE, Rosália Lucas é formada em Direito e pós-graduada em Marketing, pela Universidade Estadual da Paraíba. É também graduada em Psicologia, pela Uninassau. Empresária do setor de publicidade, foi sócia-diretora da agência Criare e gerente de Projetos na Rede Paraíba de Comunicação. Rosália é proprietária da Agência Tudo e presidente da Fundação CDL-PB. Como secretária de Desenvolvimento, atuou na consolidação de eventos importantes, tais como o Carnaval da Paz e o Natal Iluminado, assim como ajudou a impulsionar O Maior São João do Mundo.

Sesuma

Geraldo Nobre é engenheiro Civil do quadro efetivo da Prefeitura de Campina Grande, com passagem, como diretor-presidente, pela Empresa de Urbanização da Borborema (Urbema) e como secretário de Obras. Geraldo também foi diretor de Operações da Cagepa; diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Minerais (CDRM); secretario de Infraestrutura e Obras da Prefeitura de Boa Vista; e secretário de Infraestrutura da Prefeitura de Piancó.

Tecnologia

Ainda na noite desta quarta-feira, Bruno anunciou o nome da advogada Laryssa Almeida, para assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Graduada em Direito, Laryssa tem vasta experiência no setor de tecnologia. Foi responsável pela criação da Rede de Inovação e Empreendedorismo (Rede Innovate) da OAB/PB; e do Centro de Inovação em Política, Economia e Direito (CIPED). Também coordenou a Incubadora Jurídica do Parque Tecnológico (INCUBALAW); e o Curso de Direito e Inovação da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP).

Fonte: Codecom