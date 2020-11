Bruno é o segundo candidato a vencer uma eleição no 1º turno em CG

Neto do ex senador Ivandro Cunha Lima, e vindo de uma tradicional família de políticos, Bruno Cunha Lima (PSD), foi eleito prefeito de Campina Grande no primeiro turno com 111.526 votos, o que correspondeu a 54,58% dos votos válidos.

Bruno é o segundo candidato que conseguiu vencer uma eleição na cidade no primeiro turno, após 16 anos. O primeiro foi Romero Rodrigues em 2016. Antes de ambos, a última vez que isso ocorreu foi em 2000, quando Cássio Cunha Lima foi eleito prefeito, na época.

Bruno Cunha Lima tem 29 anos e é natural de Campina Grande, Agreste da Paraíba. Ele começou a carreira política em 2012, quando foi eleito o vereador mais votado no município. Já em 2014, foi eleito deputado estadual. Em 2019, assumiu a chefia de gabinete da prefeitura.