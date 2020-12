Caixa credita 2,1 bilhões de reais para os beneficiários do Auxílio Emergencial Extensão, nascidos em janeiro e fevereiro

Caixa Econômica Federal credita 2,1 bilhões de reais para os beneficiários do Auxílio Emergencial Extensão, nascidos em janeiro e fevereiro. Ao todo, cerca de 6,2 milhões de pessoas receberam o valor em contas Poupança Social Digital. Essa conta pode ser acessada pelo aplicativo Caixa Tem. Ela não possui tarifas de manutenção e o limite mensal de movimentação é de 5 mil reais.

Do montante do ciclo 6, cerca de 118 mil beneficiários vão receber 178,7 milhões de reais, referentes às parcelas do Auxílio Emergencial. O restante vai receber 1 bilhão e 900 milhões de reais provenientes das parcelas do Auxílio Extensão.

Os valores já podem ser movimentados no Aplicativo Caixa Tem, para pagamento de boletos, compras na internet e maquininhas de cartão. Saque e transferências só estarão liberados a partir de 19 de dezembro.

Fonte: Brasil 61