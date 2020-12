Presidente estadual do PP reclama de falta de diálogo com Bruno Cunha Lima: “Espero que ele não se envaideça com cargo”

Presidente estadual do PP reclama de falta de diálogo com Bruno Cunha...

O vice-prefeito de Campina Grande e presidente do Progressistas da Paraíba, Enivaldo Ribeiro, revelou durante entrevista a imprensa local nesta segunda-feira (14), que falta diálogo por parte do prefeito eleito Bruno Cunha Lima (PSD) com os membros do partido. Ele afirmou que espera que Bruno trate o vice-prefeito eleito, Lucas Ribeiro (Progressistas), como companheiro.

“Está havendo uma falta de comunicação entre nós. Espero que haja um tratamento igual ao que Romero fez comigo, tratando Lucas como companheiro. Espero que Bruno não se envaideça com cargo de Prefeitura e se torne incomunicável”, pontuou.

No ensejo, Enivaldo informou que não foi feito acordo com Bruno antes das eleições sobre possíveis indicações de nomes pelo Progressistas para as secretarias da Prefeitura campinense. Ele também falou sobre a possibilidade de Romero Rodrigues (PSD) disputar o cargo de governador em 2022: “Ele é um bom candidato e demonstrou as suas qualidades como prefeito de Campina Grande. Ele faz obras demonstrando a sua capacidade”, resumiu.

Fonte: Codecom