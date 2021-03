Caixa disponibiliza linha de crédito imobiliário com juros corrigidos pela poupança

A Caixa Econômica Federal disponibilizou mais uma linha de financiamento imobiliário, seguindo inovações no setor. O Crédito Imobiliário Poupança Caixa conta com taxas de juros atreladas ao percentual de rendimento da poupança, mais taxa fixa de 3,35% até 3,99% ao ano, dependendo do perfil do beneficiário.

A nova modalidade de crédito vem sendo aplicada em outros bancos e começou a ser ofertada pela Caixa neste mês de março. Nela, os juros fixos mais a correção começam em 4,75% (3,35% + 1,4%) ao ano, podendo chegar a 5,39% (3,99 + 1,4%).

“A principal inovação dessa linha de crédito é a correção pela caderneta de poupança. Ela tem uma taxa fixa que pode variar de 3,35% até 3,99%, dependendo do perfil do tomador do crédito. Quem for cliente da Caixa, como investidores, contratantes de serviços, etc, terão taxas menores, obviamente, dependendo da movimentação deles junto ao banco”, detalha o presidente do Sistema Cofeci Creci, João Teodoro.

O financiamento permite a aquisição de imóveis novos ou usados, construção e reformas, com um saldo devedor atualizado mensalmente pela Taxa Referencial (TR) e um prazo de pagamento de 35 anos. O valor financiável de cada imóvel é de 80% do valor de avaliação. O banco estima destinar R$ 30 bilhões à modalidade de crédito, recurso que pode ser ampliado de acordo com a demanda que surgir.

“Nós temos um momento muito importante para financiamento imobiliário, compra da casa própria, do apartamento. Ou seja, essa conjunção de uma taxa de juros baixa, menor da história, e valores dos apartamentos e casas ainda relativamente baixos”, comentou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, à TV Brasil.

A Taxa Referencial é calculada pela média ponderada das taxas de juros que as 30 maiores instituições financeiras do País pagam por aplicações financeiras do tipo CDB e outras. Como comentado por Pedro, esses valores estão em baixa por conta da Selic. O modelo do Crédito Imobiliário Poupança Caixa pretende atender principalmente a classe média, que não faz parte dos programas de habitação do Casa Verde e Amarela.

Os interessados podem fazer simulações no site do banco ou no aplicativo Habitação Caixa. Com essa nova linha, a Caixa disponibiliza quatro opções de financiamento imobiliário com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).

Há ainda três outras opções de linhas de crédito. A primeira de menor risco, com taxas prefixadas, sem correção, com juros a partir 8% ao ano. A segunda, tem taxas fixas mais correção pela TR, com juros a partir de 6,5%, considerada de risco médio. A última tem taxas de juros atreladas ao IPCA, a partir de 2,95% ao ano, mas com grandes riscos por envolver a taxa de inflação.

A Caixa Econômica Federal tem hoje a maior carteira imobiliária no Brasil, com 5,6 milhões de famílias participantes e investimento de R$ 509,8 bilhões em crédito imobiliário. A instituição divulgou ainda um crescimento de 42,4% de contratos no setor nos últimos dois anos.

Fonte: Brasil 61