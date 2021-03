Suplentes de vereador são escanteados pela gestão Bruno Cunha Lima

By

Pelo menos sete suplentes de vereador, acima de dois mil votos nas eleições de novembro do ano passado, estão escanteados pela gestão do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Ambos são do partido de Bruno e trabalharam para ajudar o eleger. Como não conseguiram êxitos, os suplentes acharam que poderiam ser aproveitados na gestão.

São eles:

Pimentel Filho – 2.551 votos

Dra. Carla – 2.530 votos

Buchada – 1.706 votos

Márcio Melo – 2.551 votos

Ivan Batista – 2.172 votos

Alváro Farias – 2.051 votos

Teles Albuquerque – 2.063 votos

Alguns desses nomes da lista já manifestam publicamente a insatisfação com o gestor.

Fonte: Blog do Bruno Lira