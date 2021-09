Caminhoneiro é preso por dirigir embriagado em vias federais

By

O condutor de uma carreta foi preso em flagrante dirigindo embriagado. A ação ocorreu após ele ser flagrado realizando direção perigosa na rodovia federal

.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Paraíba em ação conjunta com o a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, realizaram a prisão de um homem que conduzia uma carreta embriagado na manhã desta quinta-feira (16), no município de Bayeux, região metropolitana da capital paraibana.

A ação ocorreu após uma equipe do Corpo de Bombeiros visualizar a carreta realizando direção perigosa pondo em risco a vida dos outros usuários da BR 230. Agentes da Polícia Militar tentaram realizar a abordagem da carreta, que não obedeceu a ordem de parada de imediato e continuou em fuga. Após alguns quilômetros da realização do acompanhamento tático pelas equipes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. O caminhão parou próximo da Unidade Operacional da PRF no município de Bayeux. Sendo constatado pela equipe da PRF que o condutor estava embriagado.

O homem foi detido, encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e deverá responder criminalmente pelos crimes de embriaguez ao volante e desacato.

Fonte: Zap