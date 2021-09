Câmara aprova quarentena para juízes e policiais a partir de 26; veja o voto dos paraibanos

Por 273 a 211, a Câmara dos Deputados acaba de aprovar a emenda que impõe quarentena de 4 anos para juízes, integrantes do Ministério Público e policiais no âmbito do novo Código Eleitoral a partir de 2026. Com isso, Sergio Moro, ex-ministro de Bolsonaro e algoz de Lula (PT), poderá disputar as eleições de 2022, se assim decidir.

Votos da bancada paraibana

Votaram a favor: Aguinaldo Ribeiro (Progressistas), Damião Feliciano (PDT), Efraim Filho (DEM), Frei Anastácio (PT), Hugo Motta (Republicanos), Wilson Santiago (PTB) e Wellington Roberto (PL).

Votaram contra: Gervásio Maia (PSB), Pedro Cunha Lima (PSDB), Julian Lemos (PSL) e Edna Henrique (PSDB).

Abstenção: Ruy Carneiro (PSDB).

