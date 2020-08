Campina Grande suspende desfiles de 7 de Setembro

By

A Prefeitura de Campina Grande anunciou nesta terça-feira (11) que os desfiles de 7 de Setembro estão suspensos na cidade. A medida ocorre para evitar a proliferação do novo coronavírus. Veja os detalhes no vídeo acima.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), Campina Grande tem 11.222 casos de coronavírus, com 244 mortes. A cidade tem executado planos de flexibilização que incluem abertura do comércio e estabelecimentos de alimentação, com limitações.

Os ônibus da cidade estão operando de forma reduzida, mas a prefeitura fechou um plano com as empresas para garantir bonificação de 100% nas passagens.

Fonte: Portal Correio