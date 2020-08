Veneziano não confirma aliança entre Ana Cláudia e Inácio em CG

Nesta terça-feira (11), o senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB) negou, durante entrevista à 89 Rádio POP uma possível aliança entre a sua esposa e pré-candidata à Prefeitura Municipal de Campina Grande, Ana Cláudia Vital (Podemos) e o pré-candidato Inácio Falcão (PCdoB).

Veneziano apontou uma boa relação existente com Inácio, mas que é mais sugerível que cada um possa seguir com as suas postulações.

“Penso com fundamento científicos de que é mais sugerível que caminhemos com as duas candidaturas, cada um com seu espaço. Inácio à esquerda, Ana Cláudia moderada”, declarou o senador.