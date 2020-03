Campina registra primeiro caso confirmado de Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde registrou, na manhã desta sexta-feira, 27, o primeiro caso confirmado de Covid-19 em Campina Grande. O paciente é um homem de 42 anos que foi atendido na Clínica Santa Clara, onde foi realizada a coleta para o exame, mas está estável e cumpre isolamento domiciliar.

Até a manhã de hoje, Campina Grande apresenta 69 casos descartados da doença e outros 24 seguem em investigação. Destes, quatro pacientes estão internados em hospitais da cidade, sendo dois em UTI e os outros dois em leito regular.

Para atender os casos graves de Covid-19 a Prefeitura destinou 30 leitos de UTI e 60 de enfermaria o Hospital Municipal Pedro I, que é a unidade referência para a doença na cidade.

Os adultos e gestantes que sentirem sintomas de doenças respiratórias devem procurar a UPA 24h do Alto Branco. As crianças e adolescentes com os mesmos sintomas devem ser levados ao Hospital da Criança e do Adolescente.

Em casos de dúvidas sobre o novo coronavírus, a população pode entrar em contato pela central de atendimentos da Secretaria de Saúde, pelos WhatsApp 83 98141-7964 ou ligar para no números 83 3315-5139.

Fonte: Codecom