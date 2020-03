By

Prefeitura de Campina Grande inicia o pagamento do funcionalismo

A Prefeitura de Campina Grande iniciou nesta sexta-feira, 27, o pagamento da folha salarial referente ao mês de março, sendo contemplados praticamente 90% dos servidores aposentados e os pensionistas do Município.

Até a próxima terça-feira, 31, serão contemplados o restante dos inativos, além dos funcionários efetivos e comissionados.

Para esta sexta-feira, o Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Municipais de Campina Grande (Ipsem), viabilizou a transferência de R$ 5 milhões ao sistema bancário para pagamento aos 3.351 beneficiários, de um total de 4.127. Foram alcançados todos os benefícios de até R$ 3.583,82.

Na próxima segunda-feira, 30, os 596 inativos restantes serão contemplados.

Em meio ao momento de fragilidades das receitas, inclusive com uma redução considerável nas cotas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) este mês, o prefeito Romero Rodrigues (foto) destaca o esforço da gestão de Campina Grande para quitar a folha dentro do mês trabalhado.

A projeção para a queda nas receitas por conta dos problemas causados na economia pelo novo coronavírus, de qualquer forma, foi ponto de pauta na reunião da tarde desta sexta-feira (27) de Romero com o secretário Joab Pachêco, das Finanças.

Fonte: Paraiba Online com Codecom/CG