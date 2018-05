Campinense encara CRB-AL e precisa de empate

Uma parte importante do futuro do Campinense em 2019 será definido nesta terça-feira (1º). De olho na última vaga para a Copa do Nordeste do ano que vem, a Raposa visita o CRB-AL, às 19h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O Rubro-negro precisa apenas de um empate, já que venceu por 1 a 0 no jogo de ida. Já a equipe alagoana tem que ganhar por dois gols de diferença para avançar e se classificar. Caso o time da casa vença por um gol, a decisão vai para os pênaltis.

A Raposa chega à partida embalada por três vitórias consecutivas, duas pela Série D, competição que lidera o Grupo A8 com seis pontos, e outra justamente sobre o Galo de Pajuçara. Em solo alagoano desde a última sexta-feira, já que encarou o Murici pela Quarta Divisão no sábado, o time de Campina Grande finalizou sua preparação com treinamento na tarde desta segunda-feira (30), no CT do CSA.

Peça importante no sistema defensivo raposeiro, o zagueiro William Goiano sabe que o time conseguirá sua classificação caso não seja vazado, mas afirmou que o time não vai jogar com o resultado embaixo do braço, pensando apenas em se defender.

“Sabemos da dificuldade que vai ser a partida diante do CRB. Fizemos um bom jogo contra o Murici, mas já é passado. Estamos focados e concentrados neste jogo. Sabemos da importância e da pequena vantagem que temos que é o empate. Mas esse empate vai valer só no finalzinho do jogo e nós vamos entrar com a mesma determinação e garra que iniciamos todos os jogos. Esperamos sair com essa importante classificação”, falou o defensor.

Para a partida, o técnico Ruy Scarpino novamente não poderá contar com o volante Neto, que ficou em Campina se recuperando de um estiramento no músculo posterior da coxa direita. Em compensação, o meia Marcinho e o atacante Tarcísio, podem voltar ao time. O primeiro foi poupado diante do Murici, enquanto o segundo entrou apenas na segunda etapa da partida.

Pressão

O CRB entra em campo muito pressionado pelo péssimo início na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Júnior Rocha perdeu os três primeiros jogos na competição nacional e sabe que a crise será aumentada caso não consiga a vaga para o Nordestão 2018.

Campinense fecha mais uma vez com o atacante

Eduardo está de volta ao Campinense. Anunciado pelo clube no final do ano passado, como principal opção para o ataque visando a atual temporada, o atacante deixou a Raposa ainda na pré-temporada, alegando problemas pessoais. Agora, ele retorna por empréstimo junto ao River-PI, com contrato até o fim da Série D do Brasileirão.

Revelado nas categorias de base do Flamengo do Piauí, Eduardo tem uma vasta rodagem no futebol europeu. Só no Velho Continente atuou por mais de dez temporadas, em clubes como Grasshoppers, da Suíça, e também pelos franceses Guingamp, Lens, Ajaccio e Metz.

Aos 37 anos, o centroavante chega ao Campinense bem fisicamente, pois estava em ação pelo time piauiense pelo Pré-Nordestão. Sua antiga equipe foi eliminada pelo Sampaio Corrêa, mas o jogador marcou os dois gols do time na seletiva. Já no estadual do Piauí, Eduardo balançou as redes cinco vezes e ajudou o River a ser vice-campeão.

A previsão é que Eduardo desembarque em Campina Grande e que inicie os treinamentos junto aos companheiros já na tarde desta quarta-feira (2), no CT do Renatão.

Fonte: Portal Correio *Por Allan Hebert, do Jornal Correio da Paraíba.