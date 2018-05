Pré-candidato aponta Daniella Ribeiro como nome de valor para sua chapa

By

Afirmando que mantém conversas com o Partido Progressista, o senador e pré-candidato ao governo do Estado José Maranhão (MDB) declarou nessa segunda-feira, 30, que um dos nomes do partido poderia compor sua chapa.

Em entrevista, Maranhão fez menção e elogiou a deputada Daniella Ribeiro afirmando que ela poderia ocupar a vaga de vice ou a senatória na majoritária.

– Daniella é um nome de grande valor. É muito estimada na Paraíba. É uma moça inteligente, capaz, representa muito bem o povo da Paraíba e representaria muito bem esse povo paraibano numa chapa como vice-governadora ou senadora – apontou.

