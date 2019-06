Casamento Coletivo acontece nesta quarta-feira, na Pirâmide do Parque do Povo, oficializando união de 164 casais

Um dos momentos mais esperados do Maior São João do Mundo acontecerá na noite desta quarta-feira, 12 de junho, na Pirâmide do Parque do Povo. Será o Casamento Coletivo que, neste ano, promoverá a união oficial de 164 casais. A cerimônia, uma tradição de 30 anos no São João de Campina Grande, será realizada às 19h na Pirâmide do Parque do Povo.

O momento celebra também um trabalho que vem sendo realizado desde o mês de março, quando a Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, iniciou os preparativos e definiu detalhes para a realização desse evento que, neste ano, chega à marca de 30 anos de realizações sem interrupções. Nesse período, o Casamento Coletivo já promoveu a união de mais de quatro mil famílias de Campina Grande. Antes deste 12 de junho, os casais de noivos passaram por várias etapas relacionadas aos preparativos para oficializar suas uniões. Foram reuniões, ensaios para conhecerem o trajeto pelo qual o cortejo passará, cursos de noivos, provas e escolhas dos vestidos e ternos, pinturas e cortes de cabelos. Enfim, foram muitas etapas até o grande dia.

O 12 de junho, conhecido por ser o Dia dos Namorados, foi a data escolhida ao longo dessas três décadas para celebrar a união desses casais. Simbolicamente, o 12 de junho também retrata a véspera do Dia de Santo Antônio, popularmente conhecido como o Santo Casamenteiro, cuja data se comemora no dia 13 de junho.

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, estará presente no Casamento Coletivo e abrirá, oficialmente, a cerimônia que será conduzida pela juíza de Direito, Ivna Mozart. Todo o rito do Casamento Coletivo será narrado em verso e prosa, especialmente compostos para a ocasião pela juíza.

Na programação desta noite de quarta-feira haverá também a participação da Corte Junina da Quadrilha Arraial em Paris, formada pelo casal de Rei e Rainha do Milho, Noivos e um Casal Matuto, que anunciará a chegada dos casais de noivos enaltecendo os festejos do Santo Casamenteiro.

A Cia Livre de Dança, coordenada pelo coreógrafo Mauro Araújo, trará um dos mais belos folguedos do ciclo junino, o Bumba Meu Boi, que representa a festança da fartura e da bonança para as novas famílias.

“Preparamos um momento muito especial para eles. Foram meses de muito trabalho. Mas sabemos que sempre vale a pena, pelas lágrimas de alegria, pelos sorrisos, pelos sonhos realizados aqui, na cidade onde se faz O Maior São João do Mundo”, declarou Giseli Sampaio, coordenadora do Casamento Coletivo.