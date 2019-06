Em nota, advogado de Aguinaldo Ribeiro afirma que acusações são infundadas e sem provas

Em nota encaminhada à imprensa, na noite desta terça-feira (11), o advogado Daniel Romeiro, que representa a defesa do deputado federal Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas, ratificou a inexistência de provas contra o parlamentar no âmbito da decisão da segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que decidiu abrir processo contra o paraibano e outros três parlamentares da sigla.

Na nota, o advogado afirma que as acusações são infundadas, baseadas tão somente em delações.

A defesa do parlamentar anunciou ainda que irá recorrer assim que tiver acesso à decisão.

Confira a Nota

“Sobre a decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, o advogado do deputado Aguinaldo Ribeiro, Daniel Romeiro, observa que todos os votos dos ministros reconheceram não haver provas. Ele reafirma que as acusações são infundadas e tão somente baseadas em delações e, portanto, recorrerá assim que tiver acesso à decisão. O defensor afirma ainda que deputado reitera a sua confiança no trabalho da Justiça e acredita que a verdade prevalecerá.”

Fonte: Parlamento PB