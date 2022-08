Caso Kelton Marques: acusado de matar motoboy em acidente vai depor em audiência de instrução, em João Pessoa

O empresário Ruan Ferreira de Oliveira, mais conhecido como Ruan Macário, acusado de atropelar e matar o motoboy Kelton Marques em setembro do ano passado, em João Pessoa, vai depor em uma audiência de instrução no dia 1º de setembro. A decisão foi emitida nesta segunda-feira (22), pela juíza Francilucy Rejane de Sousa Mota, da 2ª Vara do Tribunal do Júri da capital paraibana.

Na decisão, a juíza explicou que a defesa de Ruan “não apresentou preliminares ou prova documental acerca dos fatos imputados”, por isso definiu a data da audiência para a próxima semana.

Por outro lado, foi negado o pedido feito pelos advogados de acusação com relação à transferência do acusado para uma unidade prisional em João Pessoa, já que ele está preso no Presídio de Catolé do Rocha desde o dia 29 de julho, quando se entregou à polícia após 10 meses foragido. A justificativa é que a decisão compete à Vara de Execução Penal.