Prefeito de Sousa nomeia 70 comissionados e convoca apenas três concursados. Confira os nomes!

A Prefeitura de Sousa, Sertão paraibano, publicou em duas edições do jornal oficial do município, duas listas com nomes de aproximadamente 70 pessoas nomeadas para exercerem cargos comissionados em diversas secretarias, departamentos e superintendências.

De acordo com as publicações, os ocupantes de cargos transitórios responderão por funções de confiança nos setores de Agência de Desenvolvimento, Assistência Social, Cultura, Educação, Finanças Infraestrutura, Planejamento, Procuradoria Geral, Saúde, PROCON, DAESA e STTRANS.

Por outro lado, a gestão comandada pelo prefeito Fábio Tyrone e pelo vice-prefeito Zenildo Oliveira deu publicidade a convocação de apenas três candidatos aprovados no último concurso público. Conforme consta no edital, eles ainda terão de apresentar documentação e exames antes de serem nomeados.

Aprovados em concurso público:

JOSÉ ELISBERTO GONÇALVES LOBO JÚNIOR – psicólogo; LAYSLA CRISTINA DE LIMA – cozinheira; KEVEN XAVIER DE ALMEIDA SILVA – padeiro.

Cargos comissionados:

FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES – Secretário Executivo – PROCON; ZILDENEIDE ALVES DE SÁ – Diretoria de Assistência Jurídica Gratuita – PROCURADORIA GERAL; ALLANY CIBELLY ALVES ABRANTES DOS SANTOS – Gerência de Monitoramento de Programas Financeiros – EDUCAÇÃO; ANA PAULA RODRIGUES – Gerência de Acompanhamento Funcional – EDUCAÇÃO; ANTÔNIA ANTUNES MOREIRA DANTAS – Gerência de Monitoramento de Prestação de Contas de Programas Educacionais – EDUCAÇÃO; ELISMAR FERNANDES DOS SANTOS – Gerência de Manutenção e Infraestrutura – EDUCAÇÃO; EMILIANA DE SÁ DANTAS DE ANDRADE – Coordenação do Núcleo de Planejamento, Acompanhamento e Formação da Educação Infantil – EDUCAÇÃO; JESSICA DE ARAGÃO CAVALCANTE – Gerência de Manutenção da Residência Terapêutica – SAÚDE; JOÃO BATISTA ALVES FEITOSA – Gerência da Biblioteca Municipal – EDUCAÇÃO; JULIA ESTRELA DE OLIVEIRA LOBO E SILVA – Gerência Administrativa do Centro de Formação Continuada de Professores – EDUCAÇÃO; JOÃO SARMENTO DOS SANTOS – Gerência de Almoxarifado – EDUCAÇÃO; Juliana da Paz de Sá – Gerência de Compras e Merenda Escolar – EDUCAÇÃO; KANIDJA ESTRELA FERNANDES – Gerência de Análise e Acompanhamento de Indicadores dos Anos Finais – EDUCAÇÃO; Lívia Maria Baltazar Camelo Sales – Gerência do Polo de Tecnologias Educacionais – EDUCAÇÃO; MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FREITAS – Gerência de Apoio a Gestão Escolar – EDUCAÇÃO; MARIA DOS REMÉDIOS ALVES – Gerência de Programas Pedagógicos – EDUCAÇÃO; MARIA HILDA DA SILVA – Gerência de Análise e Acompanhamento de Indicadores dos Anos Iniciais – EDUCAÇÃO; MILENNE PINHEIRO ALVES NOBREGA – Gerencia de Apoio e Mediação Social do Aluno – EDUCAÇÃO; MÔNICA SARMENTO DA SILVA PINHEIRO – Gerência de Comunicação e Tecnologia da Informação – EDUCAÇÃO; NERI FERNANDES ALVES DOS SANTOS – Gerência Administrativa de Educação Integral – EDUCAÇÃO; ROBEVANIA GONÇALVES SANTOS – Coordenação do Núcleo de Formação e Aperfeiçoamento de Professores dos Anos – EDUCAÇÃO; VERA LUCIA FERREIRA – Gerência do Núcleo de Formação e Aperfeiçoamento de Professores da Educação Integral – EDUCAÇÃO; VICENCIA GOMES DA SILVA – Gerência de Articulação de Convênios e Políticas Educacionais – EDUCAÇÃO; YARLINE DURAND DE OLIVEIRA – Gerência de Cadastro Técnico – FINANÇAS; RAYANNE CASIMIRO MOREIRA DANTAS – Diretoria de Arquitetura e Urbanismo – PLANEJAMENTO; WALESKA BENEVENUTO PINTO NEVES – Diretoria de Engenharia e Construção – PLANEJAMENTO; ADEILDO JOSÉ DA SILVA – Apoio Administrativo-Agente Administrativo – CULTURA; RUAN FERREIRA DOS SANTOS – Gerência de Artes, Ciências, Artes Visuais e Áudio Visuais – CULTURA; AUGUSTO CÉSAR MARQUES SARMENTO – Apoio Administrativo-Agente Administrativo – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO; MARIA AUXILIADRA DA SILVA BATISTA – Apoio Administrativo-Agente Administrativo – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO; RAIMUNDA VIEIRA LINS – Gerente de Planejamento Estratégico e Programas Especiais – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO; BRENO TALES LACERDA DE LIMA – Gerência Operacional de Sistemas – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO; BRENO TALES LACERDA DE LIMA – Secretaria de Assistencia Social – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO; FABIANA MARTINS DE SOUSA – Secretaria de Assistencia Social – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO; FABIANA MARTINS DE SOUSA – Secretaria Técnica de Gestão – ASSISTÊNCIA SOCIAL; FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA – Gerência do Programa Terceira Refeição – ASSISTÊNCIA SOCIAL; FRANCISCO DAS CHAGAS TITO DA SILVA – Secretaria Executiva – ASSISTÊNCIA SOCIAL; MIRIAM INÁCIO DE HOLANDA – Gerência Da Padaria Escola – ASSISTÊNCIA SOCIAL; MOSANIEL MORAIS DA SILVA – Gerência de Acompanhamento – ASSISTÊNCIA SOCIAL; ROBERTO GONÇALVES ANASTÁCIO – Gerência da Casa De Abrigamento – ASSISTÊNCIA SOCIAL; SIDRAX ALVES MATIAS – Gerência de Logística do Programa Pão na Mesa – ASSISTÊNCIA SOCIAL; LISANDRA RIBEIRO DINIZ – Gerência de Atendimento do CEO Zona Sul – SAÚDE; IRENE MATIAS DA SILVA – Gerência do Núcleo de Patrimonio – SAÚDE; LEANDRA SANTOS DA SILVA – Gerência de Manutenção do CDI – SAÚDE; REBECA IARA FRANCELINO DA SILVA – Gerência de Manutenção do CEO Zona Sul – SAÚDE; CAROLINE ALVES DE ABRANTES – Gerência de Manutenção do CAPS I – SAÚDE; MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA – Gerência de Manutenção do CEO Centro – SAÚDE; ELISANGELA RODRIGUES DE SOUSA – Gerência de Manutenção do CEO – SAÚDE; MAYARA DANTAS DA SILVA – Gerência de Atendimento do CEO Centro – SAÚDE; KARINY MENDES LEITE ANTUNES – Gerência de Manutenção do CAPS AD – SAÚDE; SEDIMA LOBO DA SILVA – Gerência de Manutenção do CAPS Tozinho Gadelha – SAÚDE; MARCIA REJANE CAVALCANTE DUARTE – Gerência do Centro Municipal de Oftalmologia – SAÚDE; GABRIEL FELIX MARQUES – Gerência de Acompanhamento do Programa Saúde Digital – SAÚDE; RAIMUNDO ALVES DANTAS NETTO – Secretaria Executiva do Conselho de Saúde – SAÚDE; FRANCISCA NILDA SARMENTO – Gerência de Manutenção da Secretaria de Saúde – SAÚDE; JANIO PEREIRA VIRGINIO – Gerência de Manutenção do Canil – SAÚDE; FRANCISCA DE SOUSA PAZ – Gerência de Atendimento do CDI – SAÚDE; ROANA BEATRIZ CARVALHO BRAGA DE ALMEIDA – Coordenação de Atendimento do CEO Zona Sul – SAÚDE; JÉSSICA BRENDA FERNANDES DE OLIVEIRA – Gerência Pedagógica de Educação Integral – EDUCAÇÃO; GEAN CARLOS LOPES – Chefe de Divisão de Comercial – DAESA; SAMARA DIAS DE ARAÚJO – Chefe de Serviços de Cadastro – DAESA; LUAN LIMEIRA DE ANDRADE – Chefe de Serviços de Redes e Ramais de Água – DAESA; MARCÍLIO HOLANDA DE SOUSA – Secretário de Infraestrutura – INFRAESTRUTURA; VERA LÚCIA PATRÍCIO ARAÚJO – Chefe de Divisão de Controle de Qualidade – DAESA; JOSÉ RENATO FERREIRA DE SOUSA SILVA – Gerência de Manutenção de Praças – INFRAESTRUTURA; FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA – Gerência de Mutirão de Limpeza – INFRAESTRUTURA; ANTÔNIO CARLOS DANTAS – Gerência de Zeladoria – INFRAESTRUTURA; DAMIÃO ALVES DE SOUSA – Gerencia de Coleta Seletiva – INFRAESTRUTURA; RICARDO TRAJANO SARMENTO – Diretor de Operações e Planejamento – STTRANS; JÉSSICA DE ARAGÃO CAVALCANTE – Visitador do Programa Criança Feliz – ASSISTÊNCIA SOCIAL.

A relação foi extraída das edições da Gazeta de Sousa publicadas na última sexta-feira (19) e nesta segunda-feira (22).

Cabe informar que detectamos repetição em um dos nomes publicados no jornal oficial. Colocamos nosso espaço à disposição da Prefeitura de Sousa para os devidos esclarecimentos.

Fonte: blog do levi