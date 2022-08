Centro de Controle de Zoonoses alerta e orienta sobre abandono de cães da raça Pitbull

Nos últimos quinze dias, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) registrou o abandono de, pelo menos, quatro cães da raça Pitbull ou mestiços. Os animais foram resgatados e estão abrigados no CCZ. Eles estão isolados de outros cãs e recebem cuidados especiais, visto que, a maioria apresentou sérios problemas de saúde.

A coordenadora do CCZ, Aretusa Nascimento, esclareceu que o abandono e os maus tratos de animais podem ser caracterizados como crime e, caso o cão provoque algum dano ou acidente a outras pessoas, o dono, se identificado, responde civilmente. Além disso, ela orientou que a população não deve tentar afugentar o animal, mas procurar o Corpo de Bombeiros, o próprio CCZ ou a Polícia Ambiental para fazer o resgate com segurança.

“Vale ressaltar que esses animais podem colocar tanto a população em risco quanto outros animais de rua. E lembrando que esse animal também é vítima, está sendo abandonado e colocado em um novo ambiente, que ele não conhece o lugar e as pessoas e, geralmente, a população com medo tenta afastá-lo, jogando algum objeto contra o animal. Nós pedimos que não faça isso pois aguça o instinto do animal a atacar para se defender”, explicou Aretusa. Alguns dos cães resgatados apresentaram feridas e cortes, por terem sido agredidos nas ruas ou pelos antigos donos.

Ela explicou ainda que é importante que, caso as pessoas saibam quem é o tutor do animal, que denunciem através da Polícia Civil, no disque-denúncia 197, para que ele seja identificado e punido. “Percebe-se que estes animais estão sendo abandonados por estarem acometidos de alguma doença ou por terem chegado à sua idade avançada, quando precisam de mais assistência médica. Se o tutor fez isso com um, vai continuar fazendo com outros”, esclareceu Aretusa.

O Centro de Controle de Zoonoses é um espaço de tratamento de animais com problemas de saúde que possam representar risco à coletividade. Atualmente, centenas de cães e gatos estão em tratamento no CCZ, além de dezenas de equinos. O Centro, que passou por reforma recentemente, também realiza castrações para promover o controle populacional e faz vacinação antirrábica para evitar a propagação da raiva canina. Em breve, haverá também um castramóvel para a realização de castrações em várias partes da cidade. O telefone do Centro é o 3310-7062.

Fonte: Ascom