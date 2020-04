Casos de coronavírus na PB aumentam 217%

By

Casos de coronavírus — O número de casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, aumentou 217% em apenas oito dias na Paraíba. O número saiu de 35, no dia 5 de abril, para 111, nesse domingo (12). O aumento confirma previsões das autoridades em saúde que apontavam um pico de contaminação no estado no mês de abril.

Também ontem, a Paraíba zerou a fila de análise de amostras viáveis de investigação da Covid-19, no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-PB), ligado à Secretaria de Estado da Saúde. A partir desta segunda-feira (13), o resultado dos exames acompanha o movimento da curva ascendente da doença, em tempo oportuno.

Para os casos leves, o governo já adquiriu 200 mil testes e aguarda a chegada para divulgar os detalhes. O Lacen tem capacidade para realizar 120 exames por dia.

Fonte: Ascom