Morre em João Pessoa médica internada com coronavírus

Faleceu nesta segunda-feira (13) a médica Maria de Fátima Castelo Branco, que tinha 60 anos de idade, após ter sido diagnosticada com covid-19. Ela estava internada em um hospital particular na cidade de João Pessoa, de acordo com informações do secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, ao ClickPB.

Ainda segundo informou Geraldo Medeiros ao ClickPB, a médica já tinha feito o exame que detectou coronavírus. Até o momento não há mais detalhes sobre a internação dela e como o quadro evoluiu. A médica trabalhava na diretoria de regulação da Prefeitura Municipal de João Pessoa.

Maria de Fátima deu entrada no Hospital da Unimed, em João Pessoa, no dia 3 de abril, de acordo com informações da assessoria de imprensa da unidade de saúde ao ClickPB.

O último boletim emitido pela Secretaria de Saúde da Paraíba neste domingo (12), indicava o total de 111 casos confirmados de coronavírus na Paraíba. Até ontem também haviam sido confirmadas 13 mortes, sendo esta, a 14ª.

Fonte: Click PB