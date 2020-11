Cesta Básica Regional tem aumento de 3,9% em Campina Grande

Já está disponível no site do Procon Campina Grande a nova pesquisa de preços da Cesta Básica Regional. Para o mês de novembro o campinense pagou um valor médio de R$ 607,40. Em comparação com o mês de outubro, cujo preço foi R$ 584,72 constata-se um aumento de R$ 22,68, ou seja, 3,9%. A pesquisa de preços foi realizada no período de 06 a 11 do presente mês em 60 supermercados da cidade.

Considerando o rendimento familiar de quem ganha um salário mínimo (R$ 1.045,00) o comprometimento foi de aproximadamente 58,1%, restando 41,9%, que é o equivalente em termos absolutos a 437,60 reais. Ou seja, este valor de 437,60 reais seria destinado a outros compromissos tais como água, energia, internet, transporte dentre outras despesas.

Com relação aos produtos que apresentaram maior diferença de preços entre os supermercados visitados estão o mamão, cujo quilo chega a variar de R$ 1,49 a R$ 6,99 e o pacote com quatro unidades de papel higiênico que chega a custar de R$ 1,55 a R$ 5,49. Já os produtos do grupo das Carnes e Derivados apresentaram a menor variação de preços, a dúzia de ovos brancos (36,46%), o quilo da carne de sol (39,71%) e o quilo da carne de frango (54,79%).

Todos os preços e endereços dos estabelecimentos visitados já estão disponíveis no site do Procon Campina Grande no link https://procon.campinagrande. pb.gov.br/.

Fonte: Codecom