6Sigma divulga pesquisa para prefeito de Campina Grande. Veja os números

O Instituto de pesquisa 6Sigma divulgou nesta sexta-feira (13) o resultado da pesquisa eleitoral realizada em Campina Grande com intenção de voto para prefeito.

O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número PB-08467/2020 e foi realizando entre os dias 10 e 12 de novembro, ouvindo 1.100 eleitores.

A pesquisa foi estimulada e de acordo com os dados , o candidato Bruno Cunha Lima (PSD) lidera a corrida sucessória com 44% das intenções de voto, seguido por Ana Cláudia (Podemos) com 17% e Inácio Falcão (PCdoB), com 16%. O candidato Artur Bolinha (PSL) aparece com 4% e Olimpio Rocha (PSOL) tem 1%. Brancos e nulos somam 6%. Nenhum dos candidatos 3%.

Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, Bruno Cunha Lima lidera, com 39%, seguido por Ana Cláudia (12,8%), Inácio Falcão (12,2%), Artur Bolinha (2,8%). O prefeito Romero Rodrigues é citado por 2,7% dos entrevistados. Veja os números abaixo.

