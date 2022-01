Chicleteiro assumido, prefeito de Cabedelo pede desculpas e anuncia redução de público e outras medidas para o Fest Verão

Após repercussão negativa de sua participação sem máscara no Fest Verão e da grande quantidade de pessoas sem respeitar os protocolos sanitários, o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, anunciou nesta terça-feira (11), através das redes sociais, que vai baixar um decreto reduzindo de 80% para 60% a capacidade de público em eventos realizados na cidade.

Segundo ele, também haverá reforço nas fiscalizações do uso de máscara e cobrar mais efetivamente a apresentação do exame PCR contra a Covid-19 antes da entrada no evento.

“Em certo momento eu também me descuidei, tirei a máscara. Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa chicleteira, de coração e errei. Eu sempre aprendi a reconhecer meus erros e me desculpar por eles e não vou errar mais”, assegurou.