Hospital de Patos se pronuncia sobre assassinato de paciente dento da referida unidade

Segundo relatos das testemunhas do crime, ao chegarem no ambiente, os criminosos acenderam a luz, se certificaram da identidade da vítima e dispararam os tiros fugindo, em seguida, pelo mesmo local por onde entraram.

A Polícia foi acionada de imediato, ao mesmo tempo em que foi prestada toda assistência aos pacientes e acompanhantes que presenciaram o lamentável fato que, felizmente, não feriu mais ninguém.

O Hospital já disponibilizou as filmagens do circuito interno de câmeras para a polícia para as devidas investigações e identificação dos autores do fato, ao mesmo tempo em que reforçou as solicitações de rondas e patrulhamento na unidade para dar maior segurança aos seus pacientes, funcionários e visitantes.

Ao mesmo tempo em que lamentamos tal episódio e nos solidarizamos com os familiares do Sr. Carlos Henrique, reiteramos que confiamos no trabalho da polícia tanto para identificar os autores destes disparos, como para nos auxiliar, como força de segurança pública, para que possamos continuar prestando um serviço de referência em saúde pública para a população de Patos e região.

Patos, 11 de Janeiro de 2022

Direção do CHRDJC

Fonte: Patosonline.com