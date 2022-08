Cícero Lucena entrega apartamentos no Residencial Vista Alegre III para 160 famílias

A Prefeitura de João Pessoa entregou, na manhã desta sexta-feira (19), mais 160 apartamentos do Residencial Vista Alegre III, no bairro Colinas do Sul. A entrega das chaves contou com a presença do prefeito Cícero Lucena, do vice-prefeito Leo Bezerra, do secretário nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional, Alfredo dos Santos, e de representantes da Caixa Econômica Federal. Com essa ação, a gestão chegou a marca de 928 famílias beneficiadas com o sonho da casa própria.

“É muito bom ver o depoimento de mães com seus filhos que agora vão poder morar em um lugar digno e que é seu. É o sonho de muitos e nos faz feliz ser parte dele. Sempre que couber à Prefeitura de João Pessoa estaremos trabalhando para fazer o bem às pessoas”, afirmou Cícero Lucena, destacando a parceria com o Governo Federal.

O secretário nacional de Habitação, Alfredo dos Santos, destacou a importância do comprometimento das gestões municipais para viabilizar as obras. “O Governo Federal estipula regras e libera recursos, mas são as prefeituras que executam. Quem mora em João Pessoa e vê tanta obra de habitação acha que isso é comum em todas as cidades, mas não. João Pessoa recebe, porque trabalha, tem projeto técnico, aporta recurso quando necessário”, destacou.

De acordo com o vice-prefeito Leo Bezerra, o que se entrega hoje não são apenas chaves, mas a dignidade. “A casa é o lar, é segurança, é para onde se volta no final do dia, é onde se cuida dos filhos e é por isso que a vida dessas pessoas muda definitivamente hoje. Espero que cuidem bem de seus lares e sejam muito felizes”, afirmou.

A secretária de Habitação de João Pessoa, Socorro Gadelha, lembrou que as famílias beneficiadas com o apartamento no Residencial Vista Alegre III moravam em casas alugadas ou em ocupações em comunidades com condições precárias. “Os apartamentos já foram inspecionados pelos seus moradores, que vão poder fazer a mudança para o espaço novo imediatamente. Todas essas pessoas também já estão sendo acompanhadas pela equipe técnica e social da Semhab, que vai promover uma série de serviços e benefícios através do programa pós ocupacional da secretaria”, disse.

Socorro Gadelha ainda adiantou que, até o final de 2022, a Prefeitura de João Pessoa deverá entregar o Residencial Vista Alegre II com 192 apartamentos e, no primeiro semestre de 2023, deve ser entregue o Residencial Vista Alegre I, para outras 192 famílias. “O setor habitacional vem recebendo uma atenção especial por parte da gestão de Cícero Lucena, por entender que entregar uma moradia significa uma mudança de vida para melhor. Desde o início dessa gestão, são cerca de quatro mil pessoas que passaram a morar em um apartamento confortável e de forma digna”, ressaltou.

Cláudia Pereira da Silva recebeu as chaves das mãos do prefeito Cícero Lucena. Mãe de seis filhos, ela se emocionou ao relembrar a jornada até a casa própria. “Fui muito humilhada, não tinha onde morar, mas, hoje eu posso dizer que tenho a minha casa”, afirmou, que vivia em barraco na comunidade Terra Prometida.

Área útil e acessibilidade – Os apartamentos do Residencial Vista Alegre III têm 47 m², com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, com cerâmica no piso e nas áreas molhadas (banheiro, cozinha e área de serviço) e uma vaga de garagem. Todos os apartamentos localizados no térreo são adaptados para pessoas com limite de acessibilidade. A área externa ainda conta com empraçamento com canteiros, bancos, parquinho e academia da terceira idade.

Fonte: Ascom