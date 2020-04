Começa hoje pagamento do auxílio emergencial de R$ 600; veja calendário completo

Começa nesta quinta-feira o pagamento do auxilio emergencial devido à pandemia do novo coronavírus.

Os R$ 600 serão depositados, neste 9 de abril, para as pessoas inscritas no Cadastro Único, que não recebem Bolsa Família e têm conta na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil. Esse grupo, de cerca de 10 milhões de pessoas, recebe o crédito de forma automática.

Já para quem atende aos mesmos critérios, mas tem conta em outros bancos, o crédito será feito na Poupança Social Digital da Caixa na próxima terça-feira, dia 14.

O dinheiro pode ser transferido sem taxa para a instituição financeira onde o cidadão tem conta. Quem preferir também pode sacar em espécie, sem cartão, nos canais de autoatendimento e lotéricas.

Os Beneficiários do Bolsa Família recebem conforme calendário habitual do próprio benefício – começando na outra quinta-feira, dia 16 de abril, com os beneficiários cujo final do NIS é o número 1.

Também na terça-feira, dia 14, começam a ser pagos os auxílios emergenciais a Microempreendedor Individual (MEI), contribuinte individual do INSS e trabalhador informal. Esses são os que fizeram cadastro pelo site da Caixa ou pelo aplicativo.

A costureira autônoma Fernanda Ferreira foi uma das que fez a inscrição, e aguarda a confirmação de que será contemplada. Ela viu a renda cair a quase zero durante a pandemia.

“O meu rendimento caiu 95%, porque as pessoas não saem de casa, portanto não procuram meus serviços. Eu realmente não sei o que esperar, eu não tenho mais rendimento, pago aluguel, e a partir de agora não sei o que vai acontecer. Eu conto com esse auxílio, mas não tenho certeza se vou receber”.

Este calendário é para o pagamento da primeira de três parcelas de R$ 600. Mães chefes de família, sem cônjuge e com filho menor de 18 anos receberão duas cotas do auxílio – ou seja, R$ 1.200.

A segunda parcela será paga a partir de 27 de abril. A terceira começa a ser paga em 26 de maio, de acordo com o cronograma dos grupos.

Fonte: Rádio Agência