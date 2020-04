Primeiros três casos de Covid-19 de Campina Grande estão curados

Os primeiros três casos confirmados de Covid-19, registrados em Campina Grande, apresentaram diagnóstico de cura da doença. Uma mulher e dois homens que cumpriam isolamento domiciliar e que já vinha apresentando melhora significativa dos sintomas foram testados novamente, nesta quarta-feira (08), e os exames feitos com testes rápidos deram negativo para Covid-19.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, outros dois pacientes com diagnóstico positivo da doença permanecem internados no Hospital Pedro I. Apesar de terem sido diagnosticados como positivos, nesta terça-feira (07), nos exames feitos com testes rápidos, estes dois pacientes ainda precisam aguardar o resultado de exames laboratoriais para que sejam considerados casos confirmados. Até o momento, Campina Grande já notificou 177 casos de Covid-19, sendo 153 de residentes locais e 23 de pessoas que residem em outros municípios. Desse total, 108 testes deram negativo para Covid-19 e 51 ainda aguardam resultado dos exames. A Secretaria de Saúde acompanha 31 dos casos suspeitos, que estão em isolamento domiciliar. Dos demais casos suspeitos, onze estão internados em leitos de isolamento e nove em leitos de UTI.

Segundo levantamento da Diretoria de Vigilância em Saúde, dos nove óbitos suspeitos de Covid-19 na cidade, quatro já foram descartados e cinco ainda seguem em investigação. Ainda segundo os dados, 14 pessoas tiveram diagnóstico positivo para outras doenças respiratórias, como a Influenza B e o H1N1.