Concurso Vitrine Junina da CDL vai premiar mais bela decoração do comércio

A poucos dias do início do mês de junho, Campina Grande já começa a respirar o clima da maior festa popular do Nordeste. A cidade que faz o Maior São João do Mundo já está parcialmente decorada para homenagear os santos da época. E o comércio que costuma faturar alto neste período investe na decoração para fazer os consumidores entrarem no clima junino.

Com o objetivo de fomentar a cultura nordestina e estimular o comércio da cidade, a Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL Campina Grande está lançando a 17ª edição do concurso Vitrina Junina, que tem o objetivo de fomentar a cultura nordestina e valorizar a festa que garante o maior potencial turístico do Estado da Paraíba. Além de despertar no consumidor o interesse em participar desse momento típico da época, fazendo compras no comércio.

Expectativa

A CDL espera que mais de cinquenta lojistas e decoradores participem do concurso, que envolve tanto o centro da cidade como bairros e shoppings.

Lançamento terá workshop sobre Visual Merchandising

O lançamento do concurso acontece no próximo dia 23 maio, às 19 horas, no auditório da CDL com um workshop gratuito com o tema: “Visual Merchandising – Sua loja pronta para se destacar no São João”, apresentada pelo designer de moda, Natan Mello, experiente no assunto e responsável pela elaboração estratégica de VM de lojas conceituadas em Campina Grande e João Pessoa. Na mesma ocasião o público terá conhecimento do regulamento e da premiação desta edição do “Vitrine Junina”.

Inscrições

As inscrições estarão abertas a partir do dia 23 de maio (quinta-feira) e se estendem até 15 de junho. Quem desejar inscrever a loja deverá acessar o site da CDL (www.cdlcampina.org.br) onde também é possível conferir o regulamento.

Julgamento

A comissão de jurados composta por um diretor da CDL, um Designer de VM e um decorador visitará todas as lojas inscritas e que tenham suas inscrições homologadas.

Resultado

No dia 22 de junho, durante um café da manhã junino serão conhecidos os nomes da loja e do decorador responsável pela decoração eleita a mais bonita do comércio de Campina Grande.

Premiação

Os ganhadores receberão uma comenda e uma quantia em dinheiro (dividido entre o lojista e o decorador).

Fonte: Ascom