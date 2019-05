Procon de Campina aponta aumento de 4,67% no preço da gasolina em maio

Segundo o último levantamento feito pelo Procon de Campina Grande o preço médio do litro da gasolina comum apresentou um reajuste de 4,67%, em comparação ao mesmo período do mês anterior, passou de R$ 4,195 para R$ 4,391. A pesquisa aconteceu na quarta-feira, 15, em58 postos de combustíveis do município.

Sobre isso, Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon Municipal explica que esse aumento reflete os últimos repasses de reajustes feitos pela Petrobrás junto as refinarias.

“No mês de abril houve dois aumentos: um no dia 23, que reajustou em 2,5%, elevando para R$ 1,975 o preço por litro nas refinarias e o outro no dia 30, esse de 3,5%, ocasionando um reajuste de R$ 2,045 nas refinarias. Mesmo assim os preços em Campina Grande não sofreram uma variação expressiva em relação ao mês passado, o que demonstra uma maior preocupação dos comerciantes com os constantes aumentos repassados” reitera Rivaldo.

Com relação à diferença de preços por postos, o relatório destaca que a gasolina comum pode ser encontrada nos estabelecimentos a valores que vão de R$ 4,309 a R$ 4,539, uma variação de 5,34%. Com o etanol a diferença é bem maior, 14,93%, o combustível pode ser encontrado a preços que variam de R$ 3,349 a R$ 3,849. E o diesel apresentou 7,94% de variação, pode ser comprado numa margem que vai de R$ 3,390 a R$ 3,659. Já o Gás Veicular tem apresentado variação sempre menor entre os combustíveis, 0,26%, o menor preço encontrado foi de R$ 3,920 e o maior de R$ 3,930.

Com essa diferença de preços entre os estabelecimentos, o consumidor tem que pesquisar sempre para economizar. No site do Procon está disponível a pesquisa com todos os dados referentes aos 58 postos visitados, é só analisar e escolher o local para abastecer o tanque gastando menos.

Fonte: Codecom