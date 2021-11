Covid-19: Brasil alcançou 70% do público-alvo da campanha de vacinação nesta quarta-feira (10)

Nesta quarta-feira (10), o Brasil chegou à marca de 70% do público-alvo já vacinado. Essa população imunizada é formada por 177 milhões de brasileiros com 12 anos ou mais, que já completaram o ciclo vacinal. Ao todo, são 124,6 milhões de pessoas imunizadas em todo país. O Ministério da Saúde declarou que essa é a maior campanha de vacinação da história do país.

Durante evento na Paraíba, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou da força que move a campanha de vacinação contra o novo coronavírus. “A nossa campanha de vacinação não era muito reconhecida, mas hoje o mundo inteiro reconhece a campanha de vacinação do Brasil. Estamos incluídos entre os países que mais vacinam no mundo. E isso não é por conta do ministro, é sobretudo por conta do esforço daqueles que estão nas 38 mil salas de vacinação deste grande país”, destacou.

Desde que começou, a campanha do Ministério da Saúde distribuiu mais de 344 milhões de doses de vacina aos estados e ao Distrito Federal. Dessas doses, 280 milhões delas foram aplicadas, sendo 156 milhões como primeira dose.

Dados da Covid-19

O Brasil registrou mais 12.273 casos e 280 óbitos por Covid-19, nas últimas 24h, de acordo com o balanço mais recente do Ministério da Saúde nesta quarta-feira (10). Desde o início da pandemia, mais de 21.909.298 milhões de brasileiros foram infectados pelo novo coronavírus.

O Rio de Janeiro ainda é o estado com a maior taxa de letalidade entre as 27 unidades da federação: 5,17%. O índice médio de letalidade do País está em 2,8%.

Taxa de letalidade nos estados

RJ 5,16%

SP 3,46%

AM 3,22%

PE 3,17%

MA 2,83%

PA 2,80%

GO 2,67%

AL 2,62%

PR 2,60%

CE 2,60%

MS 2,56%

MG 2,54%

MT 2,52%

RO 2,43%

RS 2,42%

PI 2,18%

BA 2,17%

SE 2,17%

ES 2,13%

PB 2,12%

DF 2,10%

AC 2,10%

RN 1,98%

TO 1,70%

SC 1,62%

AP 1,61%

RR 1,60%

Os números têm como base o repasse de dados das Secretarias Estaduais de Saúde ao órgão.

