Sesuma promove ações em mais uma edição do Programa Campina Bem Cuidada

A Prefeitura de Campina Grande escolheu os bairros Vila Cabral de Santa Terezinha e Itararé para mais uma edição do Campina Bem Cuidada. Mais uma vez, a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) marca presença com várias ações: operação de limpeza e capinação de todas as ruas, retiradas do lixo em terrenos baldios, poda de árvores, recuperação da malha viária (operação tapa-buracos) e pinturas de meio-fio, entre outros serviços.

Na tenda montada pela Sesuma estão sendo distribuídas mudas de várias espécies, como acerola, palmeira, algodão, jasmim laranja, sabão de soldado, entre outras. Só no primeiro dia da ação (segunda-feira, 08), foram doadas 137 mudas para a população local. Ainda estão disponíveis mais de 100 espécies para quem quiser garantir a sua. Esse serviço é oferecido pelo Programa Minha Árvore.

Recicla Campina – As inscrições para a coleta seletiva, do Programa Recicla Campina, também fazem parte das ações do Campina Bem Cuidada. Foram realizados 12 novos cadastros. Segundo Rafaela Oliveira, coordenadora do Recicla Campina, também será realizada a educação ambiental e a coleta dos materiais recicláveis consumidos no evento.

O programa, idealizado pelo prefeito Bruno Cunha Lima, teve início no bairro do Santa Rosa e, durante uma semana, oferece mais de 40 serviços à população. Além das ações da Sesuma também serão realizadas obras de reforma e revitalização de escolas e de Unidades Básicas de Saúde (UBSF’s).

Os atendimentos à população ocorrem nas tendas instaladas na Praça Raymundo Asfora, localizada no final das ruas Ranulfo Gomes de Araújo e José Muniz Filho, no horário das 16h às 20h e serão mantidos no local até a próxima sexta-feira, 12.

De acordo com o secretário Gilbran Asfora, chefe do Gabinete do Prefeito e coordenador geral do Campina Bem Cuidada, são múltiplos os serviços oferecidos pelas secretaria municipais.

Sesuma: operações tapa-buraco, poda de árvore, capinação, limpeza de terreno, pintura de meio-fio e varrição, distribuição de mudas de árvores, cadastrando para o Recicla Campina, entre outras;

Fonte: Ascom