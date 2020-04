COVID-19: Prefeitura faz barreira sanitária com termómetros na Rodoviária de Campina Grande

A Gerência de Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Agevisa), realizou um trabalho preventivo com os passageiros no Terminal Rodoviário de Campina Grande, na noite da terça-feira (07), para identificar casos suspeitos de Covid-19. Os passageiros desembarcaram no ônibus da empresa Itapemirim e vinham das cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Apesar da linha ter saído com a lotação máxima de sua origem, apenas dez pessoas desembarcaram no terminal de Campina Grande, sendo oito adultos e duas crianças. Todos foram avaliados com os aparelhos termográficos, utilizados para aferir a temperatura corporal. Os passageiros também foram entrevistados pelos profissionais de saúde, que fizeram orientações sobre os sintomas da Covid-19 e informaram os locais de atendimento na cidade para os casos suspeitos e confirmados da doença. De acordo com a gerente da Gevisa, Betânia Araújo, os técnicos do órgão também solicitaram os contatos telefônicos e endereços dos passageiros, que serão monitorados pela Secretaria de Saúde. “Vamos continuar acompanhando o desembarque desses passageiros vindos de outros estados para que possamos identificar sintomas suspeitos de Covid-19 e já recomendar o isolamento social ou acionar as equipes médicas para as pessoas com sintomas respiratórios”, explicou. Em Campina Grande os casos suspeitos de adultos e gestantes, com sintomas de doenças respiratórias, estão sendo atendidos na UPA 24h Dr. Maia, no bairro Alto Branco. Já as crianças e adolescentes devem ser levados para o Hospital Municipal da Criança e do Adolescente. As pessoas que apresentarem dúvidas sobre a Covid-19 e os locais de assistência em saúde, podem entrar em contato na central de atendimentos, por telefone no número (83) 33155139 ou Whataspp no (83) 981417964.